Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в бегство

Фото: YouTube/War in Ukraine

Российская армия труслива и побежит при первых признаках сопротивления. Такое заявление сделал полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский.

— Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» — это говорильня, — сказал он на Youtube-канале «Апостроф».

Полковник запаса утверждает, что Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».

До этого Латвия призвала Евросоюз и НАТО дать сигнал России о «последствиях эскалации». Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Европейский союз и НАТО должны донести до Москвы, что в случае «эскалации на российско-украинской границе ее ожидают серьезные последствия».

24 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что информация о скоплении российских войск около границ Украины стала известна разведывательным агентствам США, Великобритании и Украины. Отмечается, что данные сведения страны передали друг другу во время поездки на полигон «Широкий лан» в Николаевской области.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не планирует ни на кого нападать, а также не имеет никаких агрессивных намерений. По его словам, все заявления об обратном являются неверными.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.