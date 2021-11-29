Житель Подмосковья организовал нарколабораторию в своем доме

Фото: Скриншот видео МВД

Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Пласкинино Карта всех событий

В Раменском городском округе Подмосковья задержали 41-летнего местного жителя, который организовал частную нарколабораторию в своем доме. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

По данным ведомства, нарколаборатория находилась в деревне Пласкинино в частном доме.

В ходе обыска жилья сотрудники полиции обнаружили три контейнера и шесть банок с белым порошком, а также две банки с растительным веществом и разного рода лабораторное оборудование.

Всего правоохранители изъяли свыше трех килограммов вещества.

— Порошок, находившийся в одной из банок, является наркотическим средством мефедроном общей массой более 600 граммов. Оставшаяся часть изъятых веществ направлена на экспертизу, — заключил собеседник «ВМ».

Видео: МВД по МО

В настоящее время задержанный находится под стражей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Днем 26 ноября на МКАД произошла погоня со стрельбой. Полицейские пытались остановить водителя BMW, который хотел скрыться от них.

«Спасаясь» от силовиков, беглец протаранил пять машин. После задержания в салоне его автомобиля обнаружили три крупных свертка с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета.

Позже стало известно, что мужчина перевозил шесть килограммов наркотиков.