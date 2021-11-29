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Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Подмосковье

Виктория Сикерина

Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с летальным исходом в Раменском городском округе. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По словам представителя ведомства, ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло в понедельник, 29 ноября, в Раменском городском округе. В результате аварии погибли два человека из легкового автомобиля — мужчина и женщина.

Также пострадали два пассажира автобуса.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, — заключила Наталия Григорьева.

Новость дополняется.

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