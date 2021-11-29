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СК начал проверку после гибели двух человек в ДТП под Раменским

Дарья Чентаева

Происшествия
СК начал проверку после гибели двух человек в ДТП под Раменским
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Раменский городской округ Карта всех событий

Следственный комитет (СК) России проводит проверку после дорожной аварии в Раменском городском округе, в результате которой погибли два человека. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

— В городском округе Раменское, по информации СМИ, организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации, и установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила Врадий.

В понедельник, 29 ноября, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в Раменском городском округе. В результате аварии погибли два человека из легкового автомобиля — мужчина и женщина. Также пострадали два пассажира автобуса.

Также руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила, что прокуратура организовала проверку по факту данного ДТП.

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