Российского рэпера OG Budda обвиняют в пропаганде наркотиков

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На российского рэпера OG Budda был составлен протокол за пропаганду наркотиков в интернете. Отмечается, что материал был зарегистрирован Зюзинским судом Москвы.

Сообщается, что исполнителю грозит штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей как физлицу или от 50 до 100 тысяч рублей как гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность.

— Материал в отношении Григория Ляхова зарегистрирован судом 26 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена, — передает РИА Новости слова источника, близкого к суду.

23 ноября Бастрыкин заподозрил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками. 19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню Pablo, они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.

Ранее «Лига безопасного интернета» обратилась с заявлением в полицию после просмотров роликов Дудя. Согласно сообщениям СМИ, экспертизы, которые провела данная организация, выявили признаки пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.