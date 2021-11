СМИ: В Нидерландах готовят новую процедуру против России по делу МН17

30 ноября 07:13 В мире

Sign reading «No entrance! There may be remains of the victims of flight MH17 crash at the territory» is seen at the site of the Malaysia Airlines Boeing 777 plane crash near the village of Hrabove (Grabovo) in Donetsk region

В Нидерландах готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении MH17. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили источники. По данным телеканала RTL Nieuws, процедура будет «очень многообещающей». Сторона обвинения утверждает, что Россия якобы нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, которая предусматривает, что каждая страна должна обеспечивать безопасность гражданских судов. Уточняется, что подача иска будет подниматься в качестве одного из вопросов нового кабмина Нидерландов, за которым останется окончательное решение. При этом недавно Нидерланды начали расследование по делу о незакрытии Украиной своего воздушного пространства, однако позже его приостановили. Решение по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, который выполнял рейс MH17, вынесут до конца 2022 года. Крушение MH17 на востоке Украины в 2014 году Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит Москва. Суд по данному делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, по нему проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Поделиться в FB Поделиться в VK Поделиться в TW Поделиться в OK Поделиться в TG