Барбадос официально стал республикой

Фото: pixabay.com

Островное государство Барбадос официально приобрело статус республики во вторник, 30 ноября. В этот день в должность президента также вступила избранная месяцем ранее Сандра Мэйсон. Трансляция торжественной церемонии велась на сайте правительства республики.

Теперь королева Великобритании Елизавета II больше не является главой карибского государства.

В качестве гостя на церемонии присутствовал британский принц Уэльский Чарльз. На главной площади Бриджтауна спустили штандарт королевы.

В конце сентября нижняя палата парламента Барбадоса поддержала поправки к конституции, согласно которым королева Елизавета II больше не будет руководить карибской страной.

10 ноября действующий премьер-министр Японии и глава правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида был переизбран на пост решением нижней палаты японского парламента. За его кандидатуру проголосовали 297 депутатов. Кисида стал 101-м премьером в истории страны. В тот же день в Японии объявили новый состав правительства. 13 из 19 министров получили свои должности впервые. В состав кабмина также вошли три женщины.