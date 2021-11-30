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Тела еще 20 человек обнаружили в шахте «Листвяжная»

Илья Ашуров

Происшествия
Тела еще 20 человек обнаружили в шахте «Листвяжная»
Фото: Прокуратура Кемеровской области

В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» обнаружили тела еще двадцати погибших, среди них 18 шахтеров и двое горноспасателей. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

— В шахте обнаружено еще 20 тел — 18 шахтеров и два горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Цивилева.

На данный момент продолжаются работы по откачке воды из шахты, а также по стабилизации газовой обстановки. По словам Цивилева, на это потребуется 5–6 дней.

До этого сообщалось, что горноспасатели нашли тела десяти шахтеров, которые погибли при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.

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