Тела 18 горняков обнаружили в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Фото: СК РФ

Горноспасатели нашли тела 10 шахтеров, которые погибли при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Местонахождение еще восьми тел к настоящему моменту было подтверждено. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих, — рассказали в ведомстве.

Поднятие тел из шахты было приостановлено из-за резкого ухудшения атмосферы на объекте. Горноспасатели ожидают возобновления операции на поверхности, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 96.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Среди пострадавших в основном числятся шахтеры, однако есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.