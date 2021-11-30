Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 96 человек

Фото: Прокуратура Кемеровской области

Число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 96. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

— Всего при аварии на шахте пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя, — приводит слова собеседника РИА Новости.

29 ноября в Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на шахте «Листвяжная». В свою очередь в Генпрокуратуре РФ в этот же день сообщили, что ведомство совместно с другими надзорными органами проверило 31 шахту в Кузбассе. В результате специалисты выявили около 450 нарушений, а правоохранители возбудили 180 дел об административных правонарушениях.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Среди пострадавших в основном числятся шахтеры, однако есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.