Режим ЧС ввели в Кемеровской области после взрыва на шахте «Листвяжная»

Фото: Прокуратура Кемеровской области

В Кузбассе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на шахте «Листвяжная». Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщается в распоряжении губернатора региона Сергея Цивилева.

— В связи с гибелью людей на ООО «Шахта Листвяжная» ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация», — говорится в документе на сайте местного правительства.

В свою очередь в Генпрокуратуре РФ в этот же день сообщили, что ведомство совместно с другими надзорными органами проверило 31 шахту в Кузбассе. В результате специалисты выявили около 450 нарушений, а правоохранители возбудили 180 дел об административных правонарушениях.

Среди выявленных нарушений были замечены неработающие системы доставки людей на участки работ, необорудование путей эвакуации, необеспечение шахтеров средствами индивидуальной защиты и другие, передает ТАСС.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.

28 ноября число получивших травмы горняков в результате взрыва шахты под Кемеровом увеличилось до 76 человек.