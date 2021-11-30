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Аксюта рассказал о будущем шоу «Голос» после смерти Градского

Виктория Сикерина

Общество
Аксюта рассказал о будущем шоу «Голос» после смерти Градского
Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Продюсер проекта Первого канала Юрий Аксюта объяснил, как продолжит существовать музыкальное шоу «Голос» после смерти народного артиста России, музыканта и одного из наставников Александра Градского.

По его словам, незаменимые люди есть, именно таким человеком был мэтр. Однако остановить проект в середине сезона невозможно. Такое решение будет нечестным по отношению к участникам и зрителям.

На данный момент руководство Первого канала еще не придумало, как разрешить сложившуюся ситуацию и учесть интересы всех сторон.

— Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное, — заявил Аксюта в эфире программы «Пусть говорят».

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с Градским состоится в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве.

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