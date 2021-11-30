Московскую канатную дорогу закрыли из-за непогоды

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Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Столичную канатную дорогу закрыли до улучшения погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе канатной дороги.

— Только что закрылись, так как порывы ветра достигли 20 м/с. Деятельность приостановлена до улучшения погодных условий, — сообщили в пресс-службе.

В этот же день стало известно, что центральный Парк культуры и отдыха имени Горького в Москве временно закрыли из-за ухудшения погодных условий.

Также Московский зоопарк приостановил работу для посетителей из-за усиления порывов ветра в городе.

Отмечается, что о возобновлении привычного графика работы станет известно дополнительно. Решение об открытии примут на основе сведений о погоде в столице.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в ближайшие несколько дней в столице ожидается сильная гололедица.