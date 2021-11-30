Путин поручил подготовить план действий из-за «омикрон»-штамма коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября, заявил, что темпы восстановления мировой экономики оказались под вопросом из-за нового штамма коронавируса «омикрон». По словам российского лидера, миру нужно быть готовым к любому изменению COVID-19.

В связи с этим глава государства поручил правительству за неделю подготовить новый план действий на фоне рисков распространения нового варианта инфекции.

— Отмечу, что она — экономика — постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, — цитирует президента РИА Новости.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон». После в ВОЗ сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса очень высока. Уточнялось также, что данный вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.