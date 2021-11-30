Петр Бирюков: Городские службы проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров

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Столичные коммунальщики проведут противогололедную обработку тротуаров и дорог в 15:00 во вторник, 30 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В соответствии с регламентом с 15:00 коммунальная техника приступит к противогололедной обработке особо опасных участков дорог — мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта, — рассказал заммэра, чьи слова приводятся в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Он отметил, что специалисты держат под особым контролем состояние зон для пешеходов и тротуаров. Их при необходимости также обработают противогололедными материалами, добавил руководитель Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве подчеркнули, что противогололедную обработку столичных улиц проведут повторно, если возникнет такая необходимость.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в ближайшие несколько дней в столице ожидается сильная гололедица.