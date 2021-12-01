Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян

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Три военно-транспортных самолета России прибыли в аэропорт Кабула с гуманитарным грузом. Также они осуществляют эвакуацию граждан. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По заявлению пресс-службы, на каждом самолете перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана.

— Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, — уточняется в сообщении.

Кроме того, на самолетах находятся бригады военных медиков, оборудование и лекарства, чтобы в случае необходимости оказать эвакуируемым помощь. Каждый из самолетов оснащен запасом питьевой воды, рационов питания и одеял, которых должно хватить на время полета.

До этого, 18 ноября, Минобороны объявило о вылете из Афганистана трех самолетов с эвакуируемыми.

Ситуация с Афганистаном

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.