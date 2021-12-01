Герметизирован аварийный участок на шахте «Листвяжная»

Фото: СК РФ

Завершились работы по уменьшению подачи воздуха на аварийный участок шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС России.

Уточняется, что на данный момент в шахте начались работы по откачке газа и продолжается бурение с поверхности к месту взрыва трех скважин для подачи инертной пены. Кроме того, в шахту закачали 26,5 тысячи кубометров азота и 1,4 тысячи килограммов хладона, чтобы начать поиск и подъем тел погибших.

— Аварийный участок в шахте практически герметизирован — туда уменьшена подача воздуха. Начата откачка оттуда газа в целях снижения риска взрыва. Для этого смонтированы дегазационная и газоотсасывающая установки, — передает ТАСС.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.

Позднее, 30 ноября, на шахте «Листвяжная» обнаружили тела еще двадцати погибших, среди них 18 шахтеров и двое горноспасателей.