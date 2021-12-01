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Сын Александра Градского высказал беспокойство о судьбе театра отца

Дарья Чентаева

Общество
Сын Александра Градского высказал беспокойство о судьбе театра отца
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сын похороненного в среду, 1 декабря, певца и композитора Александа Градского рассказал, что обеспокоен судьбой театра «Градский Холл» в Москве.

Даниил Градский рассказал, что над созданием театра его отец работал не одно десятилетие.

— Для меня этот театр появился в 1985 году, когда зародилась его идея. В 1991-м появилось помещение, в 1996-м — план этого потрясающего места. В последующие 20 лет Александр Борисович честно строил его. Каждый кирпичик здесь, каждая лампочка, каждый крепеж и микрофон сделаны по его дизайну. Мы все очень любим получать, а Александр Борисович очень любил отдавать, — сообщил наследник музыканта.

Даниил Градский надеется, что театр, несмотря на сложности, продолжит свою работу и будет радовать своих зрителей, передает StarHit.

— Не знаю, сможем ли сохранить дух театра, Александра Борисовича, потрясающую труппу, музыкантов, уникальный свет... Надеюсь, вы еще сможете увидеть спектакли, поставленные папой, — заключил Даниил Градский.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной стал инфаркт головного мозга. Прощание с Градским состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве.

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».

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