Повышение ключевой ставки ЦБ в декабре ожидается ближе к одному процентному пункту

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Центробанк может уточнить базовый сценарий поднятия ключевой ставки в декабре до одного процентного пункта после того, как регулятор получит инфляционные данные за ноябрь 2021 года. При этом пока ключевая ставка ожидается ближе к верхней границе. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

— Мы ждем месячные данные, пока не получили данные за ноябрь, проанализируем их и затем, может быть, обновим наши оценки. Но сейчас мы оцениваем, что мы ближе к верхней границе нашего диапазона в рамках базового сценария, — цитирует главу ЦБ РИА Новости.

17 ноября в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента. Недельная инфляция с 9 по 15 ноября, согласно цифрам Росстата, ускорилась до 0,18 процента.

15 ноября Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон (пять–шесть процентов) произойдет не ранее 2023 года.