В Saxo Bank спрогнозировали инфляцию в США выше 15 процентов

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Инфляция в Соединенных Штатах в 2023 году может достигнуть 15 процентов впервые со времен Второй мировой войны. Такое предположение в четверг, 2 декабря, высказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По его словам, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ошибается в своих предположениях о том, что миллионы жителей Америки вернутся на работу и заполнят рабочие места после прекращения пандемии.

Якобсен отметил, что некоторые американцы из-за распространения COVID-19 досрочно вышли на пенсию и больше никогда не вернутся к работе. Другие жители Штатов будут ожидать, пока на рынке не появятся высокооплачиваемые вакансии.

Таким образом представитель Saxo Bank предполагает, что в США придет хаос фондовых и кредитных рынков, передает Газета.ру.

По состоянию на начало ноября рейтинг одобрения президента США Джо Байдена продолжал падать. На тот момент он составлял 38 процентов.

В октябре «Вечерняя Москва» писала, что популярность президента Соединенных Штатов Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны.