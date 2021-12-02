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Путин потребовал постоянно держать на контроле ситуацию в Кузбассе

Иван Юминов

Происшествия
Путин потребовал постоянно держать на контроле ситуацию в Кузбассе
Фото: Администрация президента РФ

Ситуацию в Кемеровской области после взрыва на шахте «Листвяжная» следует постоянно держать на контроле. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 2 декабря.

— Ситуацию важно держать на постоянном личном контроле и дальше, — рассказал глава государства.

Лидер добавил, что находится на постоянной связи с губернатором Сергеем Цивилевым и руководством МЧС. Властям, как уточнил он, следует доложить, сколько пострадавших остаются в больницах и достаточно ли для них лекарств и оборудования.

Правительству России и властям Кузбасса необходимо разобраться в каждом конкретном случае для помощи семьям погибших и пострадавших на «Листвяжной», подчеркнул он. Недопустимо злоупотреблять эксплуатацией мужества шахтеров, приводит слова Путина РИА Новости.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлены 99 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.

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