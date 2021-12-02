Большинство пострадавших на «Листвяжной» выпишут из больниц 3 декабря

Фото: ako.ru

После взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в больницах остаются 16 человек, большинство из них вскоре выпишут. Об этом заявил глава региона Сергей Цивилев в четверг, 2 декабря.

— Из пострадавших на сегодня в больнице находятся 16 человек, один средней тяжести. К завтрашнему дню большая часть пострадавших будет выписана из больницы, — рассказал чиновник.

Шахтеры не имеют серьезных проблем со здоровьем, им не потребуется дополнительная помощь медиков, приводит слова Цивилева РИА Новости.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.