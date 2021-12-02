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В Госдуме предложили провести финал серии Гран-при по фигурному катанию в России

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Спорт
В Госдуме предложили провести финал серии Гран-при по фигурному катанию в России
Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru

Россия готова прийти на помощь Международному союзу конькобежцев и Японии и принять финал серии Гран-при по фигурному катанию у себя. Такое заявление сделала депутат Госдумы Светлана Журова.

Она отметила, что подобная ситуация с заменой страны осуществлялась и ранее.

— У нас взаимодействие с ISU было уже, когда как раз из Японии переносился чемпионат мира. И мы в течение месяца организовали все, и Россия тогда справилась великолепно, провели, и все были довольны, — отметила она в комментарии Life.ru.

Светлана Журова добавила, что предложение от российской Федерации фигурного катания наверняка будет отправлено, а дальше решение будет зависеть от Международного союза конькобежцев.

По ее мнению, в дело может вмешаться политика, и международная федерация не захочет переносить соревнования в Россию.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) отменил финал серии Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

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