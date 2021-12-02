США призвали Белоруссию прекратить организацию миграции в ЕС

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США, Европейский союз (ЕС), Канада и Великобритания призвали Белоруссию прекратить организацию незаконной миграции через границы ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Канады в четверг, 2 декабря.

— Мы вновь требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы с ЕС. Те, кто в Белоруссии или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого, — говорится в сообщении.

Минску, как уточняется, следует освободить почти 900 политических заключенных и выполнить рекомендации экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ. Белоруссия должна вступить в диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ, отмечается на сайте МИД Канады.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».