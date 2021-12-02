Путин остался неудовлетворенным докладом Котякова о зарплатах шахтеров

Фото: Администрация президента РФ

Доклад главы Минтруда Антона Котякова о зарплатах шахтеров является недостаточно глубоким. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 2 декабря.

— Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом, — рассказал глава государства.

Министр объяснил структуру начисления зарплат, а также сообщил о проверках исполнения отраслевых решений. За время проверок был выявлен единственный случай, который продемонстрировал нарушение отраслевого решения, приводит слова Котякова РИА Новости.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.