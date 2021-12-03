Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Панихида по погибшим на шахте начала проходить в Кемеровской области

Юлия Курганова

Происшествия
Панихида по погибшим на шахте начала проходить в Кемеровской области
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Панихида по погибшим на шахте «Листвяжная» началась в пятницу, 3 декабря, во всех храмах Кемеровской области, до этого в память о погибших по всему Кузбассу прошло возложение цветов. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

— В 8:21 (4:21 по московскому времени) — ровно в то время, когда девять дней назад на шахте «Листвяжная» произошел взрыв, по всему Кузбассу прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим, — сказано в сообщении.

Цивилев возложил цветы на Алее шахтерской славы в поселке Грамотеино.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.

Читайте также:
погибшие шахта Кемеровская область
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте