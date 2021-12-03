Панихида по погибшим на шахте начала проходить в Кемеровской области

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Панихида по погибшим на шахте «Листвяжная» началась в пятницу, 3 декабря, во всех храмах Кемеровской области, до этого в память о погибших по всему Кузбассу прошло возложение цветов. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

— В 8:21 (4:21 по московскому времени) — ровно в то время, когда девять дней назад на шахте «Листвяжная» произошел взрыв, по всему Кузбассу прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим, — сказано в сообщении.

Цивилев возложил цветы на Алее шахтерской славы в поселке Грамотеино.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.