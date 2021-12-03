ФСБ задержала россиянина Суслова по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Суслов, который был задержан ФСБ по подозрению в государственной измене. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает пресс-секретарь Лефортовского суда.

— Постановлением Лефортовского районного суда от 29 ноября 2021 года в отношении Суслова К. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, («Государственная измена» — прим. «ВМ») избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2022 года, — заключила собеседница «ВМ».

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