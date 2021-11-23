Суд продлил до 28 февраля арест основателя Group-IB Сачкова

Фото: roscongress/Сергей Кулаков

Лефортовский суд Москвы продлил до 28 февраля арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в государственной измене. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— В отношении И.К. Сачкова продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца и одни сутки, а всего до пяти месяцев, то есть до 28 февраля 2022 года, — сказал собеседник «ВМ».

До этого Сачкову предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд первой инстанции избрал в отношении фигуранта уголовного дела меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября 2021 года.

В конце октября суд отклонил апелляционную жалобу на арест Сачкова.

Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова

Об аресте основателя компании Group-IB Ильи Сачкова стало известно 29 сентября. Его отправили в СИЗО на два месяца по подозрению в госизмене.

В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись. К утру 29 сентября офис компании работал в штатном режиме.

По данным ТАСС, арест Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее осужденных за госизмену.

До этого Сачкова допрашивали по данному делу в качестве свидетеля.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых Ростех, Сбербанк, «Альфа-банк» и «МегаФон».

Сачков, по версии Forbes, — один из самых ярких предпринимателей в мире в возрасте до 30 лет.