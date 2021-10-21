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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест основателя Group-IB Сачкова

Илья Ашуров

Происшествия
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест основателя Group-IB Сачкова
Фото: roscongress / Светлана Холявчук

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в госизмене. Об этом в четверг, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Жалоба оставлена без удовлетворения, постановление Лефортовского районного суда Москвы от 28 сентября 2021 года вступило в законную силу, — сказал собеседник «ВМ».

До этого Сачкову предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Суд первой инстанции избрал в отношении фигуранта уголовного дела меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября 2021 года.

Дело основателя Group-IB Ильи Сачкова

Об аресте основателя компании Group-IB Ильи Сачкова стало известно 29 сентября. Его отправили в СИЗО на два месяца по подозрению в госизмене.

В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись. К утру 29 сентября офис компании работал в штатном режиме.

По данным ТАСС, арест Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее осужденных за госизмену. До этого Сачкова допрашивали по данному делу в качестве свидетеля.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых Ростех, Сбербанк, «Альфа-банк» и «МегаФон».

Сачков, по версии Forbes, — один из самых ярких предпринимателей в мире в возрасте до 30 лет.

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