Конфликт со стрельбой в центре Москвы произошел после ДТП
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Конфликту со стрельбой, который произошел на Большой Грузинской улице в центре Москвы, предшествовало ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщил один из очевидцев происшествия.
— Сначала водитель Cadillac врезался в автомобиль такси, потом между ними завязалась перепалка. После этого водитель Cadillac начал стрелять в таксиста, — сказал собеседник «ВМ».
По словам еще одного очевидца, владельца близлежащего ресторана, поначалу ему показалось, что на улице произошла авария: водитель сбил курьера. Позже он увидел, как пострадавшего таксиста несут на носилках. Полиция и скорая «очень быстро приехали» на место происшествия: примерно через пять минут.
Также «ВМ» удалось выяснить, что пострадавший таксист — 33-летний гражданин Киргизии.
По данным «ВМ», задержанным за стрельбу может быть некий Дмитрий М. Ранее он неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а также имел судимость по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В свою очередь в пресс-службе МВД по Москве «ВМ» сообщили, что конфликт произошел недалеко от дома 76 на улице Большой Грузинской.
— Злоумышленник задержан на месте инцидента, — заключили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе столичной прокуратуры «ВМ» сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту дорожного конфликта на улице Большой Грузинской.
Стрельба в Москве
Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал.
По данным МВД, инцидент произошел рядом с домом № 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, в какой-то момент он достал травмат и выстрелил в своего оппонента. После этого стрелок скрылся с места происшествия.