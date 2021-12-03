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Конфликт со стрельбой в центре Москвы произошел после ДТП

Илья Ашуров

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Конфликт со стрельбой в центре Москвы произошел после ДТП
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 76 Карта всех событий

Конфликту со стрельбой, который произошел на Большой Грузинской улице в центре Москвы, предшествовало ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщил один из очевидцев происшествия.

— Сначала водитель Cadillac врезался в автомобиль такси, потом между ними завязалась перепалка. После этого водитель Cadillac начал стрелять в таксиста, — сказал собеседник «ВМ».

По словам еще одного очевидца, владельца близлежащего ресторана, поначалу ему показалось, что на улице произошла авария: водитель сбил курьера. Позже он увидел, как пострадавшего таксиста несут на носилках. Полиция и скорая «очень быстро приехали» на место происшествия: примерно через пять минут.

Также «ВМ» удалось выяснить, что пострадавший таксист — 33-летний гражданин Киргизии.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

По данным «ВМ», задержанным за стрельбу может быть некий Дмитрий М. Ранее он неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а также имел судимость по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В свою очередь в пресс-службе МВД по Москве «ВМ» сообщили, что конфликт произошел недалеко от дома 76 на улице Большой Грузинской.

— Злоумышленник задержан на месте инцидента, — заключили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе столичной прокуратуры «ВМ» сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту дорожного конфликта на улице Большой Грузинской.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
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Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Стрельба в Москве

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал.

По данным МВД, инцидент произошел рядом с домом № 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, в какой-то момент он достал травмат и выстрелил в своего оппонента. После этого стрелок скрылся с места происшествия.

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