Пострадавший во время стрельбы в Москве таксист доставлял букет цветов за восемь тысяч рублей

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 76 Карта всех событий

Таксист, который пострадал в результате стрельбы в центре Москвы, доставлял букет цветов за восемь тысяч рублей. Об этом в пятницу, 3 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала управляющая студией «Цвета лета» Алия Ибатуллина.

По ее словам, около 11 утра студия заказала курьера, чтобы доставить букет клиенту на Большую Грузинскую улицу. Девушка, которая должна была получить букет, вышла на улицу и увидела, что водитель такси без сознания и его увозят на скорой.

— Нам пришлось делать второй букет, так как тот букет, который остался в машине нам не отдают (полицейские — прим. «ВМ»), — рассказала Алия, добавив, что заказанный букет стоит восемь тысяч рублей.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

До этого «ВМ» сообщала, что перед тем как открыть стрельбу, водитель Cadillac врезался в автомобиль такси.

По словам владельца близлежащего ресторана, поначалу ему показалось, что на улице произошла авария: водитель сбил курьера. Позже он увидел, как пострадавшего таксиста несут на носилках. Полиция и скорая «очень быстро приехали» на место происшествия — примерно через пять минут.

Также «ВМ» удалось выяснить, что пострадавший таксист — 33-летний гражданин Киргизии.

Стрельба в Москве

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал.

В МВД сообщили, что инцидент произошел рядом с домом № 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, в какой-то момент он достал травмат и выстрелил в своего оппонента. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

По данным «ВМ», задержанным за стрельбу может быть некий Дмитрий М. Ранее он неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а также имел судимость по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В пресс-службе столичной прокуратуры «ВМ» заявили, что надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту дорожного конфликта на улице Большой Грузинской.