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Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву установят на западе Москвы

Дарья Чентаева

Общество
Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву установят на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в пятницу, 3 декабря, поддержала установку памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву на западе Москвы. Об этом рассказал глава комиссии Игорь Воскресенский.

— Об установке (памятника — прим. «ВМ») погибшему министру Зиничеву на Кременчугской улице принято положительное решение единогласно членами комиссии, — заявил глава комиссии.

Кроме того, на сайте МЧС сообщалось, что образ Зиничева увековечат на станции метро «Давыдково» в Москве, передают РИА Новости.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет. Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

Церемония прощания с Зиничевым состоялась утром, 10 сентября. Проститься ним пришло много людей.

9 сентября Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

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