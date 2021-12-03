Движение восстановили на Алтайской улице после инцидента с автомобилем

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Алтайская улица Карта всех событий

Движение восстановили на Алтайской улице после его ограничения из-за горящего автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в пятницу, 3 декабря.

Ранее сообщалось, что на Алтайской улице в районе дома 25 загорелся автомобиль.

Во вторник, 30 ноября, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что автомобиль загорелся на 92-м километре внешней стороны МКАД.

В четверг, 2 декабря, сообщалось, что в Москве в здании по адресу Верхнелихоборская улица, дом 8 произошел пожар. По данным источника, возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Во время пожара специалисты спасли из огня девять человек. Отмечается, что здание является хостелом.