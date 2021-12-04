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Вирусолог заявил, что «омикрон» может облегчить течение COVID и закончить пандемию

Юлия Курганова

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Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог заявил, что «омикрон» может облегчить течение COVID и закончить пандемию
Фото: Pixabay

После появления «омикрон»-штамма течение коронавируса может стать легче, а последствия от болезни — не такими серьезными. Такое мнение высказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он считает, что в настоящее время рано делать прогнозы, что «омикрон» приведет к новому всплеску заражений еще до Нового года.

— До Нового года он не успеет распространиться. «Дельта», например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться, — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Вирусолог добавил, что заразность нового штамма коронавируса оценят только через некоторое время. Но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом вируса, будет более легким, чем от других штаммов.

— Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено с «омикроном», у всех легкое заболевание, никто не умер. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «омикроном», — подчеркнул Альтштейн.

Однако многое зависит от того, как события будут развиваться в дальнейшем. Например, как этот вирус будут переносить пожилые люди, пояснил он.

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Онищенко озвучил план действий на случай обнаружения «омикрон»-штамма в России. Доктор медицинских наук, академик РАН призвал не концентрировать внимание москвичей на обнаружении штамма коронавируса «омикрон», который в любом случае рано или поздно попадет в страну. Врач-эпидемиолог посчитал необходимым напомнить гражданам и властям о соблюдении пяти важных условий. Первое — вакцинация и ревакцинация.

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