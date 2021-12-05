Посольство в США: Россия имеет право перемещать войска в своих границах

Фото: mil.ru / Минобороны России

Перемещение войск по своей территории — суверенное право России. Также она не несет угрозы для других стран. Об этом заявило посольство Российской Федерации в США.

Отмечается, что данное заявление стало ответом на спекуляции о якобы готовящемся в Москве вторжении на Украину.

— Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается, — следует из ответа на запрос вашингтонского бюро газеты Financial Times.

Также посольство заявило, что именно НАТО и его государства-члены передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.