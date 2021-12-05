Назван симптом, который характерен новому штамму «омикрон»

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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» имеет сво1 характерный симптом. Так, например, явное першение в горле. Об этом заявила врач из Южно-Африканской Республики Анжелика Кутзи.

На данный симптом впервые пожаловался мужчина. Жалоба поступила еще в ноябре. Однако отмечается, что у пациентов с выявленным «омикроном» редко наблюдаются привычные для COVID-19 признаки вроде потери обоняния.

3 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил об отсутствии в РФ случаев заболевания «омикрон»-штаммом.

Позже стало известно, что у двух пассажиров, которые частным бортом прилетели в Россию из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. Специалисты устанавливают его штамм.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.