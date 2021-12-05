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Белоруссия пообещала жестко ответить Украине при нарушениях границы

Иван Юминов

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Белоруссия пообещала жестко ответить Украине при нарушениях границы
Фото: Twitter / MON_GOV_PL

Белоруссия предупредила Украину, что в случае повторного нарушения границы ответит жестко. Об этом заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов в воскресенье, 5 декабря.

— При возникновении в дальнейшем случае нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко, — приводит слова Павлова РИА Новости.

4 декабря в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что во время учений украинский военный вертолет Ми-8 нарушил границу республики. Воздушное судно, как утверждается, на высоте около 100 метров пересекло границу, залетев на глубину до одного километра на территорию страны.

В тот же день в Госпогранслужбе Украины отвергли информацию о нарушении границы Белоруссии. Киев, как уточнили в службе, не получал писем с информированием о нарушении государственной границы от белорусского Госпогранкомитета.

5 декабря Минобороны Белоруссии выразило протест военному атташе Украины из-за нарушения воздушного пространства республики. Ему было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями.

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