Путин выразил надежду на нормализацию ситуации с мигрантами в Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 5 декабря.

— Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена, — рассказал глава государства на встрече с руководителем Международной федерации общества Красного креста и Красного полумесяца.

Сторонам следует поддерживать организацию, чтобы оказывать людям помощь на месте, уточнил он. Путин посетовал, что малолетние дети на границе двух стран практически вынуждены ночевать на улице, отмечается на сайте Кремля.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».