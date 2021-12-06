Эксперт считает, что «омикрон» мог мутировать среди животных

Фото: Анна Иванцова, « Вечерняя Москва»

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может иметь некоторые особенности мутации. Так, например, возможно то, что его мутация произошла в популяции крупных животных, а после передалась человеку. Таким мнением поделился основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Он напомнил, что уже известно о том, что нулевым пациентом со штаммом «омикрон» был человек с иммунидефицитом, хронически больной ВИЧ-инфекцией, а также с COVID-19.

— Предполагается, что COVID-19 мутировал у него в организме. Но моя теория немного отличается. Мы знаем, что млекопитающие, в том числе крупные кошки, различные виды оленей, норки, болеют коронавирусом. А в Южной Африке люди достаточно тесно контактируют с дикой природой. И я считаю, что COVID-19 уходит в популяции крупных млекопитающих и там эволюционирует, — заявил Исаев в беседе с ТАСС.

Кроме этого, эксперт считает, что нулевой пациент с новым штаммом мог быть установлен неправильно.

— Пациент мог заразиться от местных охотников, южноафриканских рейнджеров, еще кого-то, кто уходит в саванну, кто работает в заповедниках, — заключил Исаев.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».