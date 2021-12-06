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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала продление ареста

Илья Ашуров

Происшествия
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова обжаловала продление ареста
Фото: roscongress / Анна Горбань

Представители бывшего заместителя главы Минпросвещения России Марины Раковой, которая обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества, обжаловали решение о продлении ей ареста до марта 2022 года. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Тверского суда.

— Поступила апелляционная жалоба на решение о продлении в отношении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года, — сказал собеседник «ВМ».

Марина Ракова проходит обвиняемой по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Суд в октябре арестовал ее до 6 декабря. На прошлой неделе арест был продлен до 6 марта 2022 года.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По версии следствия, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

28 сентября 2021 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года. Позже срок ареста продлили до 6 марта 2022 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Еще одно обвинение Раковой предъявили 2 декабря. По версии правоохранителей, Ракова фиктивно трудоустроила Стеценко в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий Стеценко было перечислено более 9 миллионов рублей.

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