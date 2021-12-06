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Тела двух рабочих обнаружили в самодельной бане на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Тела двух рабочих обнаружили в самодельной бане на востоке Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

На территории коммерческой организации на востоке столицы обнаружены тела двух рабочих. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, тела мужчин были найдены на территории организации, расположенной на шоссе Энтузиастов. Указанная компания предоставляет услуги по бурению скважин

— По предварительной информации, тела рабочих обнаружены рано утром 6 декабря 2021 года в самодельной бане. Также прокуратурой проверяется информация о проживании на территории объекта иных сотрудников организации, — сказала собеседница «ВМ».

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

Также она добавила, что по результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

1 декабря в центре Москвы при проведении сварочных работ пострадал 57-летний рабочий. Его доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести. Тот инцидент произошел в жилом комплексе на Долгоруковской улице.

До этого сообщалось, что рабочий скончался на стройке после падения с высоты. Трагический случай произошел 24 ноября на строительном объекте, который находится на Большой Почтовой улице. Молодой рабочий упал с высоты пятого этажа. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Вскоре он умер от полученных травм.

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