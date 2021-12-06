Уголовное дело возбудили после ДТП в Подмосковье, в котором пострадали дети

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Россия, Московская область, Дзержинский, Спортивная улица Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и легковушкой, в котором пострадали четыре человека, в том числе дети. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 4 декабря в 21:37 в Дзержинском на Спортивной улице. Лишенный прав водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус ЛИАЗ.

— В результате ДТП пострадали водитель легковушки и трое пассажиров автобуса, среди них двое несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В воскресенье, 5 декабря, авария с участием семи автомобилей произошла на Симферопольском шоссе в районе 1-го километра от МКАД. В результате аварии пострадали два человека.

Статистика ГИБДД

По данным ведомства, на прошлой неделе в столице произошло 174 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 191 получил ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 15 детей.