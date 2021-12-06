Центр Гамалеи выдаст заключение о патогенности штамма «омикрон» через две недели

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Заключение о патогенности штамма коронавируса «омикрон» будет выдано через две недели. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявила первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая после встречи с главой ЦНИМ Гамалеи Александром Гинцбургом.

— Александр Леонидович Гинцбург на встрече с «Единой Россией» сказал, что «омикрон»-штамм уже в России. Через две недели Институт Гамалеи сможет вынести заключение о его патогенности. Ждем! — написала она в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

29 ноября в ВОЗ сообщили, что у людей, которые ранее перенесли коронавирус, может быть повышен риск заражения новым штаммом «омикрон».