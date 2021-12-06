Возгорание произошло в Москве в доме 10 в Нагорном проезде
Вечером в понедельник, 6 декабря, загорелось здание по адресу Нагорный проезд, дом 10. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.
По информации пожарных, здание — одноэтажный ангар. В настоящее время уточняется площадь возгорания. Сведений о пострадавших не поступало.
В настоящее время открытое горение ликвидировано. Известно, что произошло полное обрушение кровли, сохраняется горение в завалах.
Утром 6 декабря пожар охватил исправительную колонию № 4 в Валдае под Великим Новгородом.
По сведениям СК, в результате инцидента один человек погиб. Еще четверо госпитализированы в медицинские учреждения. Также из-за случившегося из колонии эвакуировали 20 человек.
Позже в пресс-службе местного управления МЧС сообщили, что пожар произошел из-за того, что заключенные подожгли матрасы.
2 декабря девять человек спасли из горящего здания на Верхнелихоборской улице в Москве. В столице в здании по адресу Верхнелихоборская улица, дом 8, произошел пожар. По данным источника, возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В экстренных службах уточнили, что загоревшееся здание является хостелом.