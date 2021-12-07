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Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед переговорами Путина и Байдена

Юлия Курганова

Политика
Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед переговорами Путина и Байдена
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны договорились и дальше действовать «совместно и скоординированно».

— Согласовали позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику — США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины, — написал украинский лидер в Twitter.

Песков призвал не поддаваться эмоциональным ожиданиям от встречи Путина и Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не нужно строить «экзальтированных эмоциональных ожиданий» от встречи двух президентов. Он добавил, что Владимир Путин и Джо Байден должны будут обсудить успех реализации тех договоренностей, которые были достигнуты во время их последней встречи в Женеве.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, разговора по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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