Спецподразделениям Росгвардии в Москве присвоили наименования

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Спецподразделениям ОМОН, ОМОН на транспорте и СОБР Главного управления Росгвардии по Москве были присвоены наименования: «Авангард», «Меч» и «Столица». Об этом сообщили в понедельник, 6 декабря, в пресс-службе столичной Росгвардии.

Более чем за 30-летнюю историю около двух тысяч сотрудников столичного ОМОН получили государственные награды, а трое удостоились звания Героя РФ.

ОМОН на транспорте привлекается для охраны общественного порядка и предотвращения и профилактики нарушений. Также бойцов подразделения привлекают для проведения мероприятий, которые связаны с охраной первых лиц страны, проводимых совместно с сотрудниками ФСО и ФСБ. Столичный СОБР противодействует вооруженным преступникам в городе и на транспорте. Бойцы спецподразделений вносят значительный вклад в борьбу с преступностью, подчеркнули в Росгвардии.

Так, в этом году спецназовцы задержали более тысячи подозреваемых в совершении уголовных преступлений и около 4,5 тысячи подозреваемых в совершении административных правонарушений. В ходе проведения спецопераций было изъято более 50 единиц оружия, свыше 12,5 килограмма наркотиков, из незаконного оборота изъято почти пять миллионов рублей.

5 декабря росгвардейцы столицы почтили память павших в Битве за Москву. Сотрудники подразделений, ветераны столичного главка Росгвардии и фронтовики в 80-ю годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе.