Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог Чумаков назвал «омикрон»-штамм COVID-19 живой вакциной

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Чумаков назвал «омикрон»-штамм COVID-19 живой вакциной
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Омикрон»-штамм может представлять собой живую вакцину, которую создала природа. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

— То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, — пояснил специалист.

По его словам, благодаря появлению нового варианта COVID-19 страны смогут забыть о локдаунах. При этом констатировать, что «омикрон»-штамм сможет вытеснить другие варианты инфекции, пока рано, передает Ura.ru.

1/2
2/2

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.

Читайте также:
вирусолог Коронавирус Здоровье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Все мнения
О проекте