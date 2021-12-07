Вирусолог Чумаков назвал «омикрон»-штамм COVID-19 живой вакциной

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«Омикрон»-штамм может представлять собой живую вакцину, которую создала природа. Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

— То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, — пояснил специалист.

По его словам, благодаря появлению нового варианта COVID-19 страны смогут забыть о локдаунах. При этом констатировать, что «омикрон»-штамм сможет вытеснить другие варианты инфекции, пока рано, передает Ura.ru.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.