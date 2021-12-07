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Стартовали переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи

Виктория Сикерина

Политика
Стартовали переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи. Об этом сообщило во вторник, 7 декабря, РИА Новости.

Накануне Белый дом подтвердил планы проведения разговора в дистанционном формате между государственными лидерами. Видеозвонок состоится в закрытом для журналистов режиме.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет говорить со своим американским коллегой Джо Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов своей страны. Однако, по его словам, в Кремле не ожидают никаких прорывов от предстоящих переговоров президентов. Разговор будет иметь рабочий характер.

В ночь на 7 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном перед переговорами лидеров России и США. Стороны договорились и дальше действовать «совместно и скоординированно».

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

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