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Транспортное движение по Варшавскому шоссе восстановили после воспламенения авто

Виктория Сикерина

Происшествия
Транспортное движение по Варшавскому шоссе восстановили после воспламенения авто
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 87 Карта всех событий

Транспортное движение по Варшавскому шоссе в сторону центра восстановили после возгорания автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 декабря.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что машина вспыхнула возле дома № 87 на Варшавском шоссе в Москве. После сообщения о случившемся на место инцидента прибыли оперативные городские службы.

Из-за происшествия проезд автомобилей в сторону центра был затруднен на двух полосах.

Похожий случай произошел на днях на востоке Москвы. Тогда на Алтайской улице в районе дома № 25 вспыхнула машина. На месте также работали сотрудники оперативных служб города. Проезд автомобилей был затруднен из-за происшествия.

Также 30 ноября транспортное средство загорелось на 92-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Рейсовый автобус утром в воскресенье, 21 ноября, вспыхнул в центре столицы. Инцидент случился на Николоямской улице у дома № 39/43. На кадрах с места происшествия видно, как обгорела задняя левая часть транспортного средства.

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