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СМИ: У Александра Градского была молодая любовница из шоу «Голос»

Юлия Курганова

Общество
СМИ: У Александра Градского была молодая любовница из шоу «Голос»
Фото: Youtube / Москва 24

С четвертой супругой Мариной Коташенко Александр Градский прожил 17 лет. Юную девушку из Киева не смущала 35-летняя разница в возрасте. В 2014-м году она родила артисту сына, позже — еще одного. По слухам, музыкант расписался с Коташенко за месяц до смерти.

Но одна из знакомых Градского рассказала, что знает о романе музыканта на стороне с одной из участниц программы «Голос», где звезда был наставником. Актриса и сценарист Людмила Цветкова отметила, что у артиста была юная любовница.

— Да, мне рассказывали, что новая девка из «Голоса» два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю. Градский многих ребят из «Голоса» после шоу брал на работу в свой музыкальный театр, но зарплату платил копеечную. У некоторых даже не хватало денег на съем жилья, и они были вынуждены жить прямо «Градский Холле», — рассказала она изданию «Экспресс-газета».

Друг Градского рассказал, от каких болезней страдал артист. Певец Анатолий Алешин сообщил, что погибший композитор страдал от нескольких болезней и много курил. По словам музыканта, у народного артиста РФ были артроз, диабет и сердечная недостаточность. Близкие пытались уговорить его бросить пагубную привычку, но Градский лишь отшучивался.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с музыкантом состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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